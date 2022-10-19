На Прикарпатті прогриміли вибухи

Повітряна тривога триває по всій Україні

Жителі Івано-Франківської області повідомляють, що чули звуки вибухів.

Очільниця Івано-Франківської ОДА попередила про загрозу ракетних ударів та закликала жителів регіону залишатися в укриттях.

«Жителі Івано-Франківщини, повітряна тривога триває, залишайтесь в укриттях. Є загроза ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу», – написала вона в Telegram.

Зазначимо, наразі повітряна тривога триває у всіх областях України, окрім Криму.

Раніше повідомлялося, що вибухи прогриміли у Київській області. Очільник Київської міської адміністрації Олексій Кулеба попередив про роботу сил протиповітряної оборони.

Також відомо про вибухи у Вінницькій області.

До слова, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.