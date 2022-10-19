Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині

Ворог влучив по енергетичному об’єкту

Російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту енергетики у Вінницькій області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

«Знову ворог б’є по енергетичним об’єктам. Є влучання і по Вінницькій області», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальні служби.

Раніше повідомлялося, що сили оборони Чернігівщини збили над селом Кіпті дві ракети.

Також вибухи чули жителі Івано-Франківщини.

Нагадаємо, вчора російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Житомиру. Відомо про два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Крім того, рашисти атакували Кривий Ріг. Окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі. Ворожі ракети влучили і по столиці.

До слова, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.