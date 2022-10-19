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Сили ППО збили кілька ракет над Києвом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сили ППО збили кілька ракет над Києвом
фото ілюстративне

Повітряна тривога у столиці триває

Українські захисники під час повітряної тривоги збили у небі над столицею кілька ворожих ракет. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ППО продовжує працювати.

Також Telegram-канали повідомляють, що рашисти намагалися атакувати Київ дронами-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту енергетики у Вінницькій області.

Крім того. сили оборони Чернігівщини збили над селом Кіпті дві ракети.

Також вибухи чули жителі Івано-Франківщини.

Нагадаємо, вчора російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Житомиру. Відомо про два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Крім того, рашисти атакували Кривий Ріг. Окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі. Ворожі ракети влучили і по столиці.

До слова, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: Київ війна росія окупанти Україна ракета

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