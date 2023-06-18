Скільки західної техніки ЗСУ втратили під час наступу: оцінка естонської розвідки

Західна техніка краще захищає наших воїнів й навіть якщо вона виходить із ладу

Показник може зрости, оскільки втрати є неминучим наслідком наступальних дій

Українські військові в нинішніх боях втратили менше ніж 10% техніки, яку передали країни-союзники. Показник може зрости, оскільки втрати є неминучим наслідком наступальних дій. Про це розповів начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.

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За словами Гросберга, західна техніка краще захищає наших воїнів й навіть якщо вона виходить із ладу – екіпажі часто виживають й уникають серйозних поранень.

Також начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії зауважив, що українські підрозділи, які готували протягом останніх шести місяців – не брали участі в останніх бойових діях.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують переміщувати найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок. Ситуація на Сході залишається напруженою.

Також Збройні сили України досягли успіхів у контрнаступальних операціях на щонайменше трьох напрямках.