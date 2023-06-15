Техніка врятувала життя екіпажу: опубліковано фото пошкодженого «Бредлі»

Механік-водій, який відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив

Усі українські воїни вижили, а один із них отримав легку контузію

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр показала фото, де видно, як БМП «Бредлі» врятував життя екіпажу після влучання в нього «Градом». Машина пошкоджена, але всі українські військові цілі. Світлини вона опублікувала у Telegram.

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«Бредлі» після прямого влучання «граду» фото: Ганна Маляр/Telegram

Екіпаж, якому вдалося вціліти фото: Ганна Маляр/Telegram

«На першому фото – український «Бредлі» після прямого влучання у нього «граду». На другому – екіпаж цього «Бредлі», який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Пошкоджений «Бредлі» вже на ремонті», – йдеться у повідомленні.

За словами військовослужбовців з 47-ї бригади, які й перебували у бойовій машині, «Бредлі» отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. При цьому екіпажу вдалося не лише безпечно евакуюватися, а й відвести бронемашину на безпечні позиції та загасити. Усі українські воїни вижили, а один із них отримав легку контузію.

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«Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя», – написала Ганна Маляр.

Нагадаємо, що українські війська продовжують йти у наступ та водночас обороняються на деяких ділянках фронту. Наступ триває на півдні Україні та Бахмутському напрямку.