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Техніка врятувала життя екіпажу: опубліковано фото пошкодженого «Бредлі»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Техніка врятувала життя екіпажу: опубліковано фото пошкодженого «Бредлі»
Механік-водій, який відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив
фото: Ганна Маляр/Telegram

Усі українські воїни вижили, а один із них отримав легку контузію

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр показала фото, де видно, як БМП «Бредлі» врятував життя екіпажу після влучання в нього «Градом». Машина пошкоджена, але всі українські військові цілі. Світлини вона опублікувала у Telegram.

«Бредлі» після прямого влучання «граду»
«Бредлі» після прямого влучання «граду»
фото: Ганна Маляр/Telegram
Екіпаж, якому вдалося вціліти
Екіпаж, якому вдалося вціліти
фото: Ганна Маляр/Telegram

«На першому фото – український «Бредлі» після прямого влучання у нього «граду». На другому – екіпаж цього «Бредлі», який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Пошкоджений «Бредлі» вже на ремонті», – йдеться у повідомленні.

За словами військовослужбовців з 47-ї бригади, які й перебували у бойовій машині, «Бредлі» отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. При цьому екіпажу вдалося не лише безпечно евакуюватися, а й відвести бронемашину на безпечні позиції та загасити. Усі українські воїни вижили, а один із них отримав легку контузію.

«Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя», – написала Ганна Маляр.

Нагадаємо, що українські війська продовжують йти у наступ та водночас обороняються на деяких ділянках фронту. Наступ триває на півдні Україні та Бахмутському напрямку.

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Теги: війна військові військова техніка

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