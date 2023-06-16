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ЗСУ наступають на окремих напрямках, окупанти чинять відчайдушний опір – Сирський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ наступають на окремих напрямках, окупанти чинять відчайдушний опір – Сирський
ЗСУ продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмуту
фото ілюстративне

Обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою

Російські загарбники продовжують переміщувати найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок. Ситуація на Сході залишається напруженою. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, пише Military Media Center.

«Обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою. Попри наступ наших військ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях наших військ», – йдеться в повідомленні.

Водночас, додав він, Сили оборони продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмуту.

«Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір. Тому зрозуміло, що наші плани потребують періодичного корегування і уточнення. Саме цьому зараз присвячена моя робота у військах. Провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення.

І звичайно, я зустрівся з нашими військовослужбовцями низки частин, які беруть безпосередню участь в наступальних діях, вручив кращим з них відзнаки, цінні подарунки і грошові премії. Як і завжди, ми знаємо що ми робимо, для чого і як. Разом до Перемоги! Слава Україні!» – підсумував Сирський.

Триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти алкоголь наркотики робота наступ

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