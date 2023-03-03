Війська та техніка РФ повинні покинути Запорізьку АЕС – заява Євросоюзу

ЄС висловив глибоке занепокоєння у зв'язку з недавніми вибухами біля Запорізької АЕС

Армія та військова техніка Росії мають залишити Запорізьку атомну електростанцію, контроль над стратегічним об'єктом повинен належати Україні. Про це йдеться в заяві Євросоюзу, опублікованій після засідання ОБСЄ.

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«Висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з недавніми вибухами біля Запорізької АЕС та продовженням дій Росії щодо незаконної окупації та встановлення контролю над об'єктом. Ситуація може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ та техніки з території станції», – зазначається в повідомленні.

Дипломати Євросоюзу також зауважили, що безвідповідальна ядерна риторика РФ є абсолютно неприйнятною.

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«Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії – ред.), спрямовані на посилення ядерної безпеки в Україні, у тому числі шляхом постійної присутності експертів та припинення всіх бойових дій на території ЗАЕС та навколо неї та прилеглої інфраструктури», – акцентується в заяві.

Нагадаємо, що біля Запорізької АЕС в Енергодарі було чути вибухи через те, що окупанти влаштували артилерійські обстріли. МАГАТЕ відреагувало.

Крім того, окупанти разом з «Росатомом» продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу. На покрівлі п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків.

До слова, міністерка клімату та довкілля Польщі Анна Моськва заявила, що членство Росії в Міжнародному агентстві з атомної енергії треба призупинити.