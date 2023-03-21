Вибухи у Джанкої: аналітики припустили, яка техніка РФ постраждала (супутникові знімки)

На летовищі у Джанкої зосереджена переважно вертолітна авіація з кількома штурмовиками

Під ударом внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) могла опинитись ціла ескадрилья вертольотів РФ і шість «Грачів». Актуальні на середину березня 2023 року супутникові зображення кримських військових аеродромів оприлюднив увечері 20 березня OSINT-аналітик, що працює у Твітері під нікнеймом MT Anderson.

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Він зауважив, що окупанти переважно використовують на території Криму чотири військові авіабази, звідки здійснюють нальоти на материковий південь України. Це:

Бельбек, де базується 38-й винищувальний авіаційний полк ЗС рф;

Гвардійське: 37-й змішаний авіаційний полк;

Саки: 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк;

Джанкой: 39-й вертолітний полк.

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There are 4 primary military airfields in Crimea (as follows) ⬇️

BELBEK: 38th Fighter Aviation Regiment

GVARDEYSKOYE: 37th Composite Aviation Regiment

SAKI: 43rd Independent Naval Attack Aviation Regiment

DZHANKOY: 39th Helicopter Regiment pic.twitter.com/OsVOnqO2Xz Будь ласка, читайте текст після реклами March 20, 2023

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На летовищі у Джанкої зосереджена переважно вертолітна авіація з кількома штурмовиками. Зокрема, були зафіксовані 24 вертольоти (авіаційна ескадрилья, як правило, становить від 12 до 24 повітряних суден) та 6 літаків Су-25.

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Dzhankoy (4 MAR 2023) primarily rotary wing with a few attack aircraft. Aviation assets are as follows ⬇️

Rotary Wing x24

Su-25 x6 pic.twitter.com/HWCSMVAd1d — MT Anderson (@MT_Anderson) March 20, 2023

Су-25 (неформальна назва «Грач») – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.