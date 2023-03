Вибухи у Джанкої: аналітики припустили, яка техніка РФ постраждала (супутникові знімки)

Під ударом внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) могла опинитись ціла ескадрилья вертольотів РФ і шість «Грачів». Актуальні на середину березня 2023 року супутникові зображення кримських військових аеродромів оприлюднив увечері 20 березня OSINT-аналітик, що працює у Твітері під нікнеймом MT Anderson.

Він зауважив, що окупанти переважно використовують на території Криму чотири військові авіабази, звідки здійснюють нальоти на материковий південь України. Це:

🧵2/7

There are 4 primary military airfields in Crimea (as follows) ⬇️

BELBEK: 38th Fighter Aviation Regiment

GVARDEYSKOYE: 37th Composite Aviation Regiment

SAKI: 43rd Independent Naval Attack Aviation Regiment

DZHANKOY: 39th Helicopter Regiment pic.twitter.com/OsVOnqO2Xz