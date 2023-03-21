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Вибухи у Джанкої: аналітики припустили, яка техніка РФ постраждала (супутникові знімки)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Джанкої: аналітики припустили, яка техніка РФ постраждала (супутникові знімки)
колаж: СтопКор

На летовищі у Джанкої зосереджена переважно вертолітна авіація з кількома штурмовиками

Під ударом внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) могла опинитись ціла ескадрилья вертольотів РФ і шість «Грачів». Актуальні на середину березня 2023 року супутникові зображення кримських військових аеродромів оприлюднив увечері 20 березня OSINT-аналітик, що працює у Твітері під нікнеймом MT Anderson.

Він зауважив, що окупанти переважно використовують на території Криму чотири військові авіабази, звідки здійснюють нальоти на материковий південь України. Це:

  • Бельбек, де базується 38-й винищувальний авіаційний полк ЗС рф;
  • Гвардійське: 37-й змішаний авіаційний полк;
  • Саки: 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк;
  • Джанкой: 39-й вертолітний полк.

На летовищі у Джанкої зосереджена переважно вертолітна авіація з кількома штурмовиками. Зокрема, були зафіксовані 24 вертольоти (авіаційна ескадрилья, як правило, становить від 12 до 24 повітряних суден) та 6 літаків Су-25.

Су-25 (неформальна назва «Грач») – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.

Теги: Крим окупанти авіація Міноборони партії військові аеродром

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