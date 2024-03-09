Скуштувати людське м'ясо й топити полонених: окупант приголомшив списком того, що збирався зробити на війні

ЗСУ показали, з якими думками російські військові заходять на тимчасово окуповані території

Українські військові взяли у полон російського окупанта, в телефоні якого знайшли інструкцію з того, що потрібно зробити на війні. Про це повідомив у Telegram заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку «Азов» Максим Жорін та оприлюднив фотопідтвердження.

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«Російський полонений та його «інструкція» в телефоні. Рівень розвитку людських якостей очевидний. Без телефону навіть. Цей п**ор не виключення. Вони в своїй масі такі – абсолютно без принципів та ознак цивілізованості», – написав Жорін під світлинами.

В інструкції, знайденій у телефоні російського загарбника, йдеться про те, що обов'язково потрібно спробувати на війні. Росіянам пропонують:

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скуштувати людське м'ясо;

познущатися з військовополоненого, зокрема аби той плакав та попросив про помилування. Але не помилувати його, а «повільно і страшно вбити: закопати живцем, розпиляти бензопилою»;

зґвалтувати та вбити місцеву дівчину, найкраще «всією ротою»;

набрати трофеїв з будинків убитих;

особисто взяти участь у розстрілі всіх військовополонених – «топити в ополонці, колоти багнетом або спалювати цілими сім'ями».

Заступник командира 3-ї штурмової бригади наголосив, що саме з такими думками російські військові заходять на тимчасово окуповані території.

«Про що потрібно пам'ятати кожному, хто для цієї війни «ненароджений», – резюмував Максим Жорін.

Раніше полонений росіянин розповів про плани окупантів захопити Одесу.