Дагестанці та зеки: у полон здались одразу 11 окупантів

Під час штурму уцілілі окупанти прийняли єдине правильне рішення – здатися в полон

Бійці 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли в полон 11 росіян на Запорізькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні бригади.

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«Штурм росіян захлинувся ще на підході до наших позицій – бронетехніку накрили і пошкодили артою, після чого дезорієнтовані ворожі піхотинці поховалися в укриття. Тоді на зачистку сірої зони висунулася штурмова група 128 ОГШБр. Після кількох влучних кулеметних черг уцілілі вороги прийняли єдине правильне рішення – здатися в полон. Процес здачі зафіксовано на відео», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед полонених виявилися кілька колишніх ув’язнених, кілька дагестанців та один мешканець Санкт-Петербурга. Усі – військові 71 мотострілецького полку росармії.

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«Зараз вони дають цінну інформацію нашим контррозвідникам, а відтак поповнять фонд для обміну полоненими», – додали військові.

Раніше повідомлялось, що Російська Федерація для війни в Україні вербує іноземців. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку воїни 47-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського окупанта за допомогою дрона. Полонений 47-річний Олексій провів 22 роки за ґратами. Мав ще відбувати термін, однак «приїхали, забрали та привезли на війну, пообіцявши очистити репутацію».

Ще одного окупанта під Авдіївкою в полон взяли поліція і військові. Поліцейські «білі янголи» та військові прямували на порятунок пораненого цивільного коли побачили на вулиці чоловіка в російському однострої. Виявилось, що окупант родом з Татарстану і був засудженим в Росії за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Загарбнику з позивним «Мєлкій» пообіцяли амністію якщо він візьме участь у війні проти України.