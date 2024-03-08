СБУ оголосила підозру окупанту, який розстріляв військовополоненого воїна ЗСУ

Росіянин здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського окупанта, який розстрілював українських військовополонених. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зловмисником виявився неодноразово засуджений Дмитро Курашов – стрілець штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.

За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, 6 січня цього року Курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого росіяни взяли в полон під час «м’ясного» штурму РФ. Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця.

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Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили у полон Курашова та його співслужбовців. Під час допиту в СБУ інший полонений росіянин «здав» Курашова, а пізніше Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини росіянина у вбивстві полоненого бійця ЗСУ.

фото: СБУ

Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів. Росіянину загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі.

Для вчинення злочину фігурант виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби. Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів.

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Також правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР». Зловмисниця обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію у сусідів.