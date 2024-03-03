Падіння Іл-76: РФ зробила нову заяву щодо тіл українських полонених

Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених

Росіяни кажуть, що завершили «експертні процедури»

Останки українських військових, які загинули під час аварії Іл-76, можуть бути передані Україні найближчим часом. Таку заяву зробила російська омбудсмен Тетяна Москалькова. Про це пише російське пропагандистське видання «РИА Новости».

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За словами Москалькової, всі експертні процедури у РФ щодо тіл загиблих завершено.

«Воля з боку РФ передати тіла є, і Україна готова їх прийняти», – зазначила вона.

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Однак деталі щодо термінів поки не розкриваються.

Нагадаємо, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.