Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полонений росіянин розповів про плани окупантів захопити Одесу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Полонений росіянин розповів про плани окупантів захопити Одесу
Полонений каже, що на полі бою полягло багато росіян
фото: скріншот із відео

Єфрейтор Альберт Кусов розказав про м’ясні штурми в районі Роботиного Запорізької області

Полонений осетин, єфрейтор Альберт Хаджімурзаєвич Кусов, стрілець 382-го окремого батальйону морської піхоти Чорноморського флоту РФ розповів про підготовку росіян до повномасштабного вторгнення в Україну. Він розказав, що Росія планувала захопити Одесу, зокрема, за допомогою сплавів на БТР. Відповідне відео оприлюднив у своєму Telegram-каналі оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Полонений також розповів про м’ясні штурми в районі Роботиного Запорізької області. Каже, що на полі бою полягло багато росіян.

«У цьому наступі всі лягли, всі 200. Більшість 200, дуже мало 300. А хто 300, - той тяжкий. Еб#нати, що сказати. Може вони людей позбавляються, у м'ясний штурм по 10 людей відправляють. Це ж тупо, це навіть не військовій людині зрозуміло, що це тупо», – каже полонений.

Нагадаємо, один боєць 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону самотужки стримав навалу з десяти російських штурмовиків. Відео героїчної події опублікував 8-й ОГШБ.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року

Читайте також:

Теги: росія журналіст Юрій Бутусов відео штурм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі внаслідок ворожого удару загинуло ще одне немовля
Одеса: в обіймах загинули ще одна мама з немовлям
Сьогодні, 09:59
В Україні запрацює аеротрансфер Одеса-Кишинів: подробиці
В Україні запрацює аеротрансфер Одеса-Кишинів: подробиці
24 лютого, 16:20
На Донеччині пошкоджено 23 житлових будинків, будівля енергоблоку Курахівської ТЕС
Одеса і Дніпро оговтуються від атаки, влучання у припортову інфраструктуру Херсона: ситуація в регіонах
23 лютого, 09:43

Події в Україні

Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
ЗСУ зафільмували дроном НЛО у зоні бойових дій
ЗСУ зафільмували дроном НЛО у зоні бойових дій
Якою буде війна в Україні 2024 року: військовий розвідник дав невтішний прогноз
Якою буде війна в Україні 2024 року: військовий розвідник дав невтішний прогноз
Полонений росіянин розповів про плани окупантів захопити Одесу
Полонений росіянин розповів про плани окупантів захопити Одесу
Снаряди з ЄС дадуть змогу Україні планувати контрнаступ до літа – Euractiv
Снаряди з ЄС дадуть змогу Україні планувати контрнаступ до літа – Euractiv
У Івано-Франківську затримали хуліганів, які жорстоко били перехожих
У Івано-Франківську затримали хуліганів, які жорстоко били перехожих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади опублікував моторошні фото з Авдіївки
15K
Китай і РФ обговорили війну в Україні. Пекін зробив висновок
12K
Російський пропагандист розкрив втрати окупантів в Авдіївці
9300
Петро Порошенко і його бумеранг
7202
Військовий залишив квіти на вокзалі: чим закінчилась історія, яка зачепила українців
6806
Ще одне територіальне утворення попросило «допомоги» Путіна слідом за Придністров’ям

Новини

Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Сьогодні, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Сьогодні, 13:52
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Сьогодні, 05:50
Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня
Сьогодні, 00:00
У січні борги на балансуючому ринку електроенергії приросли на 800 млн грн – радник прем’єра
Вчора, 13:29
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua