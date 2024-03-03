Полонений росіянин розповів про плани окупантів захопити Одесу

Полонений каже, що на полі бою полягло багато росіян

Єфрейтор Альберт Кусов розказав про м’ясні штурми в районі Роботиного Запорізької області

Полонений осетин, єфрейтор Альберт Хаджімурзаєвич Кусов, стрілець 382-го окремого батальйону морської піхоти Чорноморського флоту РФ розповів про підготовку росіян до повномасштабного вторгнення в Україну. Він розказав, що Росія планувала захопити Одесу, зокрема, за допомогою сплавів на БТР. Відповідне відео оприлюднив у своєму Telegram-каналі оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

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Полонений також розповів про м’ясні штурми в районі Роботиного Запорізької області. Каже, що на полі бою полягло багато росіян.

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«У цьому наступі всі лягли, всі 200. Більшість 200, дуже мало 300. А хто 300, - той тяжкий. Еб#нати, що сказати. Може вони людей позбавляються, у м'ясний штурм по 10 людей відправляють. Це ж тупо, це навіть не військовій людині зрозуміло, що це тупо», – каже полонений.

Нагадаємо, один боєць 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону самотужки стримав навалу з десяти російських штурмовиків. Відео героїчної події опублікував 8-й ОГШБ.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року