Сльози та обійми. Захисниця «Азовсталі» зустрілася із донечками після полону (відео)

Зоряну Репецьку звільнили з російського полону 21 вересня

Захисниця «Азовсталі» Зоряна Репецька зустрілася з сім'єю після п'яти місяців розлуки. Жінка нещодавно повернулася із російського полону. Відео зустрічі вже з’явилося в соцмережах.

На відео видно, як діти з нетерпінням чекають мати, яка повертається додому. Дівчата міцно обняли жінку і заплакали.

Зоряну Репецьку звільнили з полону разом з частиною інших захисників Маріуполя 21 вересня.

22 вересня стало відомо, що захисників Маруіполя обміняли на народного депутата Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 17 жовтня під час великого обміну Україна повернула додому 108 військових та цивільних жінок, що перебували в російському полоні. Серед них і військовий медик Вікторія Обідіна, що була розлучена з дочкою під час евакуації з «Азовсталі».