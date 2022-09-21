З полону звільнили частину захисників «Азовсталі» (фото)

Михайло Діанов — військовий за контрактом, який обороняв Маріуполь

Україна та Росія провели обмін полоненими

Захисників «Азовсталі» звільнили з російського полону. Офіційного підтвердження обміну ще немає, але у мережі вже з'явилися фото низки оборонців Маріуполя на волі.

Обмін відбувся у Чернігівській області, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Серед звільнених також Катерина Поліщук («Пташка») – парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри», учасниця оборони Маріуполя. Дівчина стала відома загалу після публікації відео, де вона співає у підвалах «Азовсталі».

Катерина Поліщук «Пташка» після звільнення з полону Фото: Володимир Золкін

А також Михайло Діанов – військовий за контрактом, який обороняв Маріуполь. Фото Михайла з металевою конструкцією на руці полк «Азов» опублікував 10 травня.

Морський піхотинець Михайло після звільнення з полону Фото: Володимир Золкін

Саме завдяки фотографії сестра Михайла дізналася, що її брат живий, але поранений. Ще пізніше, наприкінці місяця, вона побачила відео, на якому конвой веде Михайла з «Азовсталі».

Звільнений з полону Святослав Єрмолов, поліцейський з Маріуполя.

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону.

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».