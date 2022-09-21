З полону звільнили частину захисників «Азовсталі» (фото)
Україна та Росія провели обмін полоненими
Захисників «Азовсталі» звільнили з російського полону. Офіційного підтвердження обміну ще немає, але у мережі вже з'явилися фото низки оборонців Маріуполя на волі.
Обмін відбувся у Чернігівській області, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Серед звільнених також Катерина Поліщук («Пташка») – парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри», учасниця оборони Маріуполя. Дівчина стала відома загалу після публікації відео, де вона співає у підвалах «Азовсталі».
А також Михайло Діанов – військовий за контрактом, який обороняв Маріуполь. Фото Михайла з металевою конструкцією на руці полк «Азов» опублікував 10 травня.
Саме завдяки фотографії сестра Михайла дізналася, що її брат живий, але поранений. Ще пізніше, наприкінці місяця, вона побачила відео, на якому конвой веде Михайла з «Азовсталі».
Звільнений з полону Святослав Єрмолов, поліцейський з Маріуполя.
Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону.
З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».
Коментарі — 0