Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З полону звільнили частину захисників «Азовсталі» (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
З полону звільнили частину захисників «Азовсталі» (фото)
Михайло Діанов — військовий за контрактом, який обороняв Маріуполь

Україна та Росія провели обмін полоненими

Захисників «Азовсталі» звільнили з російського полону. Офіційного підтвердження обміну ще немає, але у мережі вже з'явилися фото низки оборонців Маріуполя на волі.

Обмін відбувся у Чернігівській області, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Серед звільнених також Катерина Поліщук («Пташка») – парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри», учасниця оборони Маріуполя. Дівчина стала відома загалу після публікації відео, де вона співає у підвалах «Азовсталі».

Катерина Поліщук «Пташка» після звільнення з полону
Катерина Поліщук «Пташка» після звільнення з полону
Фото: Володимир Золкін

А також Михайло Діанов – військовий за контрактом, який обороняв Маріуполь. Фото Михайла з металевою конструкцією на руці полк «Азов» опублікував 10 травня. 

Морський піхотинець Михайло після звільнення з полону
Морський піхотинець Михайло після звільнення з полону
Фото: Володимир Золкін

Саме завдяки фотографії сестра Михайла дізналася, що її брат живий, але поранений. Ще пізніше, наприкінці місяця, вона побачила відео, на якому конвой веде Михайла з «Азовсталі». 

З полону звільнили частину захисників «Азовсталі» (фото) фото 1

Звільнений з полону Святослав Єрмолов, поліцейський з Маріуполя.

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону. 

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

Теги: Маріуполь відео

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До 2018 року підозрюваний брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході
Намагався влаштуватись до полку «Азов»: СБУ викрила російського агента
16 вересня, 14:45
Катериною Поліщук із «Азовсталі» перебуває у полоні
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
18 вересня, 21:13
Кремль вісім років лякав «Азовом» своїх зазомбованих громадян 
Керівниця патронатної служби «Азову» розповіла, чому рашисти не віддають тіла вбитих в Оленівці
19 вересня, 15:21

Події в Україні

Трасс подякувала Україні та Саудівській Аравії за звільнення британців з полону РФ
Трасс подякувала Україні та Саудівській Аравії за звільнення британців з полону РФ
З полону звільнили частину захисників «Азовсталі» (фото)
З полону звільнили частину захисників «Азовсталі» (фото)
Окупанти знову обстріляли Харків
Окупанти знову обстріляли Харків
З полону РФ звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР»
З полону РФ звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР»
Главу патрульної поліції Маріуполя Вершиніна визволили з полону (фото)
Главу патрульної поліції Маріуполя Вершиніна визволили з полону (фото)
Окупанти обстріляли Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Окупанти обстріляли Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
189K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
112K
Президент Колумбії здивував промовою в ООН
66K
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
44K
Ядерний шантаж Путіна: ЄС відреагував на погрози
38K
Мобілізація у РФ. Китай звернувся з закликом до України та Росії

Новини

Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту