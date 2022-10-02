Службовий пес Нацгвардії знайшов неушкоджений російський безпілотник

Захисники «приземлили» БПЛА за допомогою стрілецької зброї

У Харківській області службовий пес Національної гвардії відшукав збитий російський безпілотник. Тепер знахідка працюватиме проти російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Українські військовослужбовці збили ворожу ціль в районі населеного пункту Гоптівка. Захисники «приземлили» БПЛА за допомогою стрілецької зброї.

Нацгвардієць із позивним «Єгер» розповів, що окупанти втратили контроль над безпілотним літальним апаратом, і він упав на парашуті.

Протягом півгодини майже цілий БПЛА розшукав службовий собака Зевс. Безпілотник відремонтують та передадуть для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 вересня ворожа ракета вбила цілу родину, вижив тільки пес Крим, який вив на руїнах, коли туди прибули рятувальники. Відео перших хвилин після трагедії оприлюднили в мережі. На кадрах видно: тварина була настільки шокована, що з очей котилися сльози.