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Службовий пес Нацгвардії знайшов неушкоджений російський безпілотник

Надія Карбунар
glavcom.ua
Службовий пес Нацгвардії знайшов неушкоджений російський безпілотник
Знахідка працюватиме проти російських окупантів
фото: пресслужба МВС

Захисники «приземлили» БПЛА за допомогою стрілецької зброї

У Харківській області службовий пес Національної гвардії відшукав збитий російський безпілотник. Тепер знахідка працюватиме проти російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Українські військовослужбовці збили ворожу ціль в районі населеного пункту Гоптівка. Захисники «приземлили» БПЛА за допомогою стрілецької зброї.

Нацгвардієць із позивним «Єгер» розповів, що окупанти втратили контроль над безпілотним літальним апаратом, і він упав на парашуті.

Протягом півгодини майже цілий БПЛА розшукав службовий собака Зевс. Безпілотник відремонтують та передадуть для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 вересня ворожа ракета вбила цілу родину, вижив тільки пес Крим, який вив на руїнах, коли туди прибули рятувальники. Відео перших хвилин після трагедії оприлюднили в мережі. На кадрах видно: тварина була настільки шокована, що з очей котилися сльози.  

 

 

Теги: рятувальники ракета окупанти безпілотник

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