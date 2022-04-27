Дитячий чемпіонат з шахів у Росії скасовано: собака загриз 12-річну учасницю

Собака загриз шахістку, яка приїхала з батьками на змагання

Під час прогулянки на дівчинку напав собака й завдав їй травми, несумісні з життям

У Росії скасували проведення чемпіонату країни з шахів серед дітей, який відбувався у курортному мікрорайоні (Краснодарський край), через загибель 12-річної учасниці. Про це повідомив російський ТАСС.

Зазначається, що школярка приїхала на турнір із батьками. Під час прогулянки вона побачила за парканом цуценят. Дівчинка змогла до них дістатися, після чого на неї напала вівчарка. Собака завдав юній шахістці травми, які виявилися несумісними з життям.

Правоохоронні органи розслідують деталі цієї події. У Федерації шахів Росії через те, що сталося, ухвалили рішення про дострокове припинення змагань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському селищі Домна на Забайкаллі зграя бродячих собак на смерть загризла семирічну дівчинку. Тіло дитини зі слідами нападу тварин виявили на одному з пустирів.