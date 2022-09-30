Пес плакав на руїнах будинку в Дніпрі. Це відео неможливо дивитися без сліз

У Дніпрі напередодні загинула вся родина бійця ЗСУ

У Дніпрі 29 вересня ворожа ракета вбила цілу родину, вижив тільки пес Крим, який вив на руїнах, коли туди прибули рятувальники. Відео перших хвилин після трагедії оприлюднили в мережі. На кадрах видно: тварина була настільки шокована, що з очей котилися сльози.

Собаку ледве вдалося забрати звідти волонтерам. Зараз він під наглядом у лікарів, бо отримав контузію і серцеву недостатність.

Тим часом собака став символом болю українців.

Внаслідок ракетного удару по приватному будинку в Дніпрі у ніч на 29 вересня загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся. Дивом уцілів лише пес, на ім'я Крим. Він сидів на руїнах і чекав на господарів. Від початку війни жінка вирішила перевезти своїх дітей у приватний сектор Дніпра, до бабусі. Саме туди в ніч проти 29 вересня прилетіла російська ракета.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення. Згодом стало відомо, що загинуло двоє дітей.