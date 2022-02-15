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    Собака заробив $20 тис. на власних картинах (фото)

    Вівчарка Іві малює зубами - Собака заробив $20 тис. на власних картинах (фото)

    Вівчарка Іві малює зубами

    фото: instagram.com/ivykitetheaussie

    Пес створює мистецькі витвори, тримаючи пензлик зубами

    Австралійська вівчарка на прізвисько Іві сім років тому взяла кисть в зуби і стала справжньою художницею. Вона вже намалювала п'ять картин, на яких заробила $20 тис.

    Ще коли Іві було два роки, 58-річна господиня Ліза Кайт навчила її мистецтву. Так собака зуміла зображати свою фантазію різними типами фарби: від акварелі до акрилових, пише The Mirror.

    «Спочатку я навчила її діставати пиво з холодильника, щоб вразити моїх дітей, коли вони приїдуть відвідати мене. Я навчила її безлічі різних трюків», – розповіла господиня.

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    Вівчарка Іві малює зубами. фото: instagram.com/ivykitetheaussie
    Вівчарка Іві малює зубами. фото: instagram.com/ivykitetheaussie

    Найцікавіше – господиня Іві не художниця.

    Крім цього, тварина знає всі команди, а ще – сортує білизну, знімає з господині куртку, витирає лапи і кидає монети в скарбничку. Список команд, які освоїла Іві, займає дві сторінки.

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    Теги: Австралія тварини мистецтво
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    Собака заробив $20 тис. на власних картинах (фото)