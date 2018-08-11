Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули двоє



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21-річний водій «Ауді» під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху

На Хмельниччині у ДТП в Летичівському районі двоє людей загинули та четверо травмувалися. Про це інформує МВС України.

Аварія сталася ввечері 10 серпня в с. Лісо-Березівка Летичівського району. За попередніми даними, 21-річний водій «Ауді» під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Вольво» під керуванням 45-річного жителя Чернівецької області.

В результаті ДТП травмувалися четверо людей та ще двоє від отриманих травм померли в лікарні. Серед загиблих – 64-річний батько водія «Ауді» та його 80-річна пасажирка.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Наразі вирішується питання про затримання водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області, в якій загинуло шість людей. Водієві вантажного авто загрожує до 12 років ув'язнення.

Ввечері стало відомо про стан постраждалих у ДТП.