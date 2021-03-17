У Тернополі автівка з вакциною від коронавірусу потрапила у ДТП

Ампули з вакциною не ушкоджені

Внаслідок аварії постраждало троє людей

У Тернополі автомобіль Ford протаранив Renault, в якому перевозили вакцину від коронавірусу. Внаслідок ДТП постраждало троє людей.

Про це повідомляє поліція області.

Аварія трапилася 17 березня у Тернополі на вулиці Микулинецькій. За попередньою інформацією, автомобіль марки Renault Duster, що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході. У цей момент у нього ззаду в'їхало інше авто.

Попередня причина аварії – недотримання дистанції водієм Ford. Автомобіль меддопомоги рухався в напрямку Бучача, він віз вакцину від Covid-19.

На момент удару в Renault, крім водія, було ще четверо пасажирів. Троє з них звернулися за меддопомогою. Ампули з вакциною не ушкоджені.

Наразі вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.

До слова, сьогодні на Одещині зіткнулися два автомобілі та пасажирський автобус.