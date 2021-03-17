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    Події в Україні

    У Тернополі автівка з вакциною від коронавірусу потрапила у ДТП

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    Ампули з вакциною не ушкоджені - У Тернополі автівка з вакциною від коронавірусу потрапила у ДТП

    Ампули з вакциною не ушкоджені

    Фото: tp.npu.gov.ua

    Внаслідок аварії постраждало троє людей

    У Тернополі автомобіль Ford протаранив Renault, в якому перевозили вакцину від коронавірусу. Внаслідок ДТП постраждало троє людей.

    Про це повідомляє поліція області.

    Аварія трапилася 17 березня у Тернополі на вулиці Микулинецькій. За попередньою інформацією, автомобіль марки Renault Duster, що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході. У цей момент у нього ззаду в'їхало інше авто.

    Попередня причина аварії – недотримання дистанції водієм Ford. Автомобіль меддопомоги рухався в напрямку Бучача, він віз вакцину від Covid-19.

    На момент удару в Renault, крім водія, було ще четверо пасажирів. Троє з них звернулися за меддопомогою. Ампули з вакциною не ушкоджені.

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    У Тернополі автівка з вакциною від коронавірусу потрапила у ДТП
    У Тернополі автівка з вакциною від коронавірусу потрапила у ДТП
    У Тернополі автівка з вакциною від коронавірусу потрапила у ДТП

    Наразі вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.

    До слова, сьогодні на Одещині зіткнулися два автомобілі та пасажирський автобус.

    Теги: Національна поліція України ДТП автомобіль Тернопіль вакцинація
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