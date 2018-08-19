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    Заснув за кермом. Під Вінницею сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом

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    ДТП під Вінницею - Заснув за кермом. Під Вінницею сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП під Вінницею

    «Фольксваген» вилетів на зустрічну в «Мерседес Спринтер»

    Під Вінницею сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула одна юдина. Про це пишеться у пабліку dtp.kiev.ua.

    За його даними, аварія трапилася рано вранці на окружній Вінниці. «Фольксваген» вилетів на зустрічну смугу в «Мерседес Спринтер». Водій «Фольксвагена» загинув на місці події.

    Шестеро людей з обох авто у важкому стані госпіталізовано.

    За попередніми даними, ДТП сталася через те що водій «Фольксвагена» заснув за кермом.

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    Заснув за кермом. Під Вінницею сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом
    Заснув за кермом. Під Вінницею сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом
    Заснув за кермом. Під Вінницею сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом
    Заснув за кермом. Під Вінницею сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом

    Нагадаємо, на території столичного музею дотла згорів автомобіль.

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