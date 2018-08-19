Заснув за кермом. Під Вінницею сталася смертельна ДТП із мікроавтобусом
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Фото: dtp.kiev.ua
ДТП під Вінницею
«Фольксваген» вилетів на зустрічну в «Мерседес Спринтер»
Під Вінницею сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула одна юдина. Про це пишеться у пабліку dtp.kiev.ua.
За його даними, аварія трапилася рано вранці на окружній Вінниці. «Фольксваген» вилетів на зустрічну смугу в «Мерседес Спринтер». Водій «Фольксвагена» загинув на місці події.
Шестеро людей з обох авто у важкому стані госпіталізовано.
За попередніми даними, ДТП сталася через те що водій «Фольксвагена» заснув за кермом.
Нагадаємо, на території столичного музею дотла згорів автомобіль.