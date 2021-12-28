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    Події в Україні

    Снігопад у Дніпрі: місто паралізувала негода (фото)

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    Практично на всіх центральних вулицях Дніпра утворилися пробки - Снігопад у Дніпрі: місто паралізувала негода (фото)
    Практично на всіх центральних вулицях Дніпра утворилися пробки
    фото dnepr.info

    За прогнозом синоптиків, сніг йтиме до кінця дня

    Ранок 28 грудня у Дніпрі розпочався із сильного снігопаду. Вулицями міста машини практично не можуть проїхати. Про це повідомляє місцеве видання.

    Якщо в центрі снігоприбиральну техніку ще помітно, то на віддаленіші вулиці вона поки що не доїхала. На проспекті Дмитра Яворницького ситуація трохи краща, але у напрямку до центру міста зібралася велика пробка.

    Набережна Перемоги майже стоїть. Тяжка ситуація спостерігається на ділянці дороги, яка веде у бік центру. Жахлива пробка біля інфізу.

    Практично на всіх центральних вулицях є пробки. Тому якщо вам кудись потрібно, то краще виїжджати заздалегідь, а краще взагалі відмовитися від планів та посидіти вдома.

    Снігоприбиральна техніка є, але почався снігопад, тому почищені ділянки доріг майже одразу покриваються снігом.

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    Снігопад у Дніпрі: місто паралізувала негода (фото)
    Снігопад у Дніпрі: місто паралізувала негода (фото)
    Снігопад у Дніпрі: місто паралізувала негода (фото)
    Снігопад у Дніпрі: місто паралізувала негода (фото)
    Снігопад у Дніпрі: місто паралізувала негода (фото)
    Снігопад у Дніпрі: місто паралізувала негода (фото)

    За прогнозом синоптиків, сніг йтиме до кінця дня.

    А ось громадський транспорт ходить у оперативному режимі. Тобто не за графіком та без інтервалів. Тому краще виходити заздалегідь.

    Як повідомлялося, на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

    Також протягом 28 грудня у деяких областях України спостерігатиметься погіршення погодних умов. Зокрема сильна ожеледь на дорогах до кінця доби в Запорізькій, Донецькій областях, в портах Маріуполь, Бердянськ.

    Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.

    Теги: громадський транспорт дороги Дніпро транспорт снігопад негода пробки
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    Снігопад у Дніпрі: місто паралізувала негода (фото)