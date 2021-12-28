Снігопад у Дніпрі: місто паралізувала негода (фото)

Практично на всіх центральних вулицях Дніпра утворилися пробки

За прогнозом синоптиків, сніг йтиме до кінця дня

Ранок 28 грудня у Дніпрі розпочався із сильного снігопаду. Вулицями міста машини практично не можуть проїхати. Про це повідомляє місцеве видання.

Якщо в центрі снігоприбиральну техніку ще помітно, то на віддаленіші вулиці вона поки що не доїхала. На проспекті Дмитра Яворницького ситуація трохи краща, але у напрямку до центру міста зібралася велика пробка.

Набережна Перемоги майже стоїть. Тяжка ситуація спостерігається на ділянці дороги, яка веде у бік центру. Жахлива пробка біля інфізу.

Практично на всіх центральних вулицях є пробки. Тому якщо вам кудись потрібно, то краще виїжджати заздалегідь, а краще взагалі відмовитися від планів та посидіти вдома.

Снігоприбиральна техніка є, але почався снігопад, тому почищені ділянки доріг майже одразу покриваються снігом.

За прогнозом синоптиків, сніг йтиме до кінця дня.

А ось громадський транспорт ходить у оперативному режимі. Тобто не за графіком та без інтервалів. Тому краще виходити заздалегідь.

Як повідомлялося, на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

Також протягом 28 грудня у деяких областях України спостерігатиметься погіршення погодних умов. Зокрема сильна ожеледь на дорогах до кінця доби в Запорізькій, Донецькій областях, в портах Маріуполь, Бердянськ.

Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.