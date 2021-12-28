  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Миколаєві тонкою скоринкою льоду вкрилося все &ndash; машини, тротуари, проїжджа частина - На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)
    У Миколаєві тонкою скоринкою льоду вкрилося все – машини, тротуари, проїжджа частина
    фото niknews.mk.ua

    З ночі 28 грудня у Одесі йде дощ, який разом зі зниженням температури повітря призвів до ожеледиці

    Сьогодні в деяких містах на півдні України почався справжній крижаний апокаліпсис. Дороги повністю скувало льодом, транспорт не вийшов на маршрути, людям довелося пішки добиратися на роботу.

    Так, в Одесі через ожеледиця порушено рух електротранспорту, люди пішки йшли роботу.

    Як повідомили у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс», одна з причин – заледеніння контактної мережі.

    «Через заледеніння контактної мережі трамвайний маршрут №20 тимчасово не функціонує, на лінії працює автобус», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, тролейбус №7 функціонує за скороченим маршрутом – до вулиці Рішельєвської.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)
    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)
    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)
    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)
    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)
    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)
    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)
    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)
    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)

    У той же час, в соціальних мережах городяни пишуть, що у Суворовському районі через крижану кірку зранку було практично паралізовано рух транспорту, а трамваї декількох маршрутів (№1, 6 і 7) «стали» в районі дитячого оздоровчого центру «Молода гвардія» у напрямку в центр міста. Причина, за словами очевидців, – затоплені рейки.

    Натомість складною ситуацією у місті сористалися таксисти і одразу підняли ціни. «Таксисти, користуючись нагодою, накрутили ціни, вимагаючи за поїздку у центр 400 грн», – зазначають люди. Багато хто намагається дістатися на роботу пішки.

    У свою чергу, в мерії міста заявили, що з ночі 28 грудня у Одесі йде дощ, який разом зі зниженням температури повітря призвів до ожеледиці.

    «Вже о 5 годині ранку працівники комунальних підприємств зі спецтехнікою вийшли на вулиці міста, щоб не допустити транспортний колапс і травмування пішоходів. Проводиться активне очищення тротуарів з подальшим посипанням піщано-сольовою сумішшю і хлористим натрієм», – заявили в мерії.

    Як зазначається, особлива увага приділяється зупинним комплексам, підходам до дворів і парадних, фасадних будинків. При цьому у муніципалітеті підкреслюють, що власники магазинів, підприємств, різних відомств, ОСББ і ЖБК практично не беруть участь у боротьбі з ожеледицею, хоча, згідно з правилами благоустрою Одеси, повинні це робити.

    До порушників застосовуватимуть штрафні санкції, заявили в одеській мерії.

    Аналогічна погодна ситуація спостерігається і в Миколаєві. За даними місцевого видання «Миколаївські новини», тонкою скоринкою льоду вкрилося все – машини, тротуари, проїжджа частина.

    Через обрив контактних ліній пасажирський транспорт у місті курсує за зміненими маршрутами.

    За даними ДСНС Миколаївської області, починаючи з ночі 27 грудня в області спостерігаються складні погодні умови у вигляді дощу та поривчастого вітру. Через низькі температурні позначки на дорогах утворилася ожеледь. Дерева і лінії електропередач покриті льодом, на дахах будівель утворилися бурульки.

    Також, за даними місцевих ЗМІ, в Херсоні через обмерзання контактної мережі зупинилися тролейбуси.

    Читайте також:

    Теги: ЗМІ ДСНС ОСББ санкції дороги Одеса Миколаївщина повітря дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)