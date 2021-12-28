На півдні України почався крижаний апокаліпсис (фото, відео)

У Миколаєві тонкою скоринкою льоду вкрилося все – машини, тротуари, проїжджа частина

З ночі 28 грудня у Одесі йде дощ, який разом зі зниженням температури повітря призвів до ожеледиці

Сьогодні в деяких містах на півдні України почався справжній крижаний апокаліпсис. Дороги повністю скувало льодом, транспорт не вийшов на маршрути, людям довелося пішки добиратися на роботу.

Так, в Одесі через ожеледиця порушено рух електротранспорту, люди пішки йшли роботу.

Як повідомили у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс», одна з причин – заледеніння контактної мережі.

«Через заледеніння контактної мережі трамвайний маршрут №20 тимчасово не функціонує, на лінії працює автобус», – йдеться у повідомленні.

Крім того, тролейбус №7 функціонує за скороченим маршрутом – до вулиці Рішельєвської.

У той же час, в соціальних мережах городяни пишуть, що у Суворовському районі через крижану кірку зранку було практично паралізовано рух транспорту, а трамваї декількох маршрутів (№1, 6 і 7) «стали» в районі дитячого оздоровчого центру «Молода гвардія» у напрямку в центр міста. Причина, за словами очевидців, – затоплені рейки.

Натомість складною ситуацією у місті сористалися таксисти і одразу підняли ціни. «Таксисти, користуючись нагодою, накрутили ціни, вимагаючи за поїздку у центр 400 грн», – зазначають люди. Багато хто намагається дістатися на роботу пішки.

У свою чергу, в мерії міста заявили, що з ночі 28 грудня у Одесі йде дощ, який разом зі зниженням температури повітря призвів до ожеледиці.

«Вже о 5 годині ранку працівники комунальних підприємств зі спецтехнікою вийшли на вулиці міста, щоб не допустити транспортний колапс і травмування пішоходів. Проводиться активне очищення тротуарів з подальшим посипанням піщано-сольовою сумішшю і хлористим натрієм», – заявили в мерії.

Як зазначається, особлива увага приділяється зупинним комплексам, підходам до дворів і парадних, фасадних будинків. При цьому у муніципалітеті підкреслюють, що власники магазинів, підприємств, різних відомств, ОСББ і ЖБК практично не беруть участь у боротьбі з ожеледицею, хоча, згідно з правилами благоустрою Одеси, повинні це робити.

До порушників застосовуватимуть штрафні санкції, заявили в одеській мерії.

Аналогічна погодна ситуація спостерігається і в Миколаєві. За даними місцевого видання «Миколаївські новини», тонкою скоринкою льоду вкрилося все – машини, тротуари, проїжджа частина.

Через обрив контактних ліній пасажирський транспорт у місті курсує за зміненими маршрутами.

За даними ДСНС Миколаївської області, починаючи з ночі 27 грудня в області спостерігаються складні погодні умови у вигляді дощу та поривчастого вітру. Через низькі температурні позначки на дорогах утворилася ожеледь. Дерева і лінії електропередач покриті льодом, на дахах будівель утворилися бурульки.

Також, за даними місцевих ЗМІ, в Херсоні через обмерзання контактної мережі зупинилися тролейбуси.