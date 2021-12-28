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    Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)

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    Рівень води в річці Кашуейра був найвищим за 50 років - Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)
    Рівень води в річці Кашуейра був найвищим за 50 років
    фото: Reuters

    Стихія руйнує греблі та будинки, затоплює цілі райони

    Проливні дощі почались в бразильському штаті Баїя декілька тижнів тому, через що місто накрила повінь. Про це повідомляє The Watchers.

    «Я не пам'ятаю нічого подібного в недавній історії штату Баїя. Кількість будинків, вулиць і міст, що повністю перебувають під водою, воістину жахає», – прокоментував ситуацію губернатор штату.

    За словами місцевих жителів рівень води в річці Кашуейра був найвищим за 50 років. Саме це і стало причиною обвалу дамб і погіршення ситуації, збільшення масштабів катастрофи.

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    Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)
    Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)
    Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)
    Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)
    Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)
    Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)
    Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)
    Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)
    фото: Reuters

    Як повідомляється, щонайменше 18 людей загинули з початку повені, понад 430 800 постраждали та 35 000 змушені покинути свої будинки.

    Метеорологи заначили, що дощів в грудні випало в шість раз більше ніж в середньому за цей місяць.

    Нагадаймо, через несприятливі погодні є серйозний збій в роботі залізничного транспорту. Зокрема, потяг Харків – Новоолексіївка затримався на 2 години

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    Теги: прогноз погоди стихійні лиха потяг місто негода повінь
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    Повінь у Бразилії: стихія руйнує міста, померло 18 людей (фото)