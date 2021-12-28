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    У Києві дерево рухнуло на дорогу (фото)

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    Дерево перегородило смугу руху транспорту - У Києві дерево рухнуло на дорогу (фото)
    Дерево перегородило смугу руху транспорту
    фото: Патрульна поліція Києва

    На вулиці Ольжича ускладнено рух транспорту

    У вівторок, 28 грудня, на вулиці Ольжича в Києві дерево впало на дорогу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Дерево перегородило смугу руху транспорту. У зв’язку з цим наразі рух ускладнено.

    На місце викликано відповідні служби.

    Як повідомлялося, крижаний полон, у який потрапив Київ 8-9 грудня, став причиною пошкодження близько 760 дерев.

    Вагу криги, що намерзла на гіллях та стовбурах, не витримали понад 600 дерев у парках та скверах: 71 дерево зламано повністю та ще 544 пошкоджені, з обламаним гіллям.

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    Теги: Національна поліція України Київ дороги транспорт
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    У Києві дерево рухнуло на дорогу (фото)