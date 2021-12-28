У Києві дерево рухнуло на дорогу (фото)

На вулиці Ольжича ускладнено рух транспорту

У вівторок, 28 грудня, на вулиці Ольжича в Києві дерево впало на дорогу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Дерево перегородило смугу руху транспорту. У зв’язку з цим наразі рух ускладнено.

На місце викликано відповідні служби.

Як повідомлялося, крижаний полон, у який потрапив Київ 8-9 грудня, став причиною пошкодження близько 760 дерев.

Вагу криги, що намерзла на гіллях та стовбурах, не витримали понад 600 дерев у парках та скверах: 71 дерево зламано повністю та ще 544 пошкоджені, з обламаним гіллям.



