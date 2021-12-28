Сьогодні значно погіршиться погода: які області скує ожеледь

Погодні умови можуть призвести до припинення руху транспорту

Рятувальники застерігають про ІІ рівень небезпечності

Протягом 28 грудня у деяких областях України спостерігатиметься погіршення погодних умов. Зокрема сильна ожеледь на дорогах до кінця доби в Запорізькій, Донецькій областях, в портах Маріуполь, Бердянськ. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники застерігають про ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

«Погодні умови можуть призвести до припинення руху транспорту на дорогах і вулицях», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

Як повідомлялося, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.