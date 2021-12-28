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    Сьогодні значно погіршиться погода: які області скує ожеледь

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    Погодні умови можуть призвести до припинення руху транспорту - Сьогодні значно погіршиться погода: які області скує ожеледь
    Погодні умови можуть призвести до припинення руху транспорту
    фото glavcom.ua

    Рятувальники застерігають про ІІ рівень небезпечності

    Протягом 28 грудня у деяких областях України спостерігатиметься погіршення погодних умов. Зокрема сильна ожеледь на дорогах до кінця доби в Запорізькій, Донецькій областях, в портах Маріуполь, Бердянськ. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Рятувальники застерігають про ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

    «Погодні умови можуть призвести до припинення руху транспорту на дорогах і вулицях», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

    Як повідомлялося, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь прогноз погоди ДСНС рятувальники
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    Сьогодні значно погіршиться погода: які області скує ожеледь