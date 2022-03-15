Сьогодні Київ відвідають прем'єри Польщі, Чехії та Словенії

Мета візиту ‒ підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України

Сьогодні, 15 березня, Київ відвідають прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії. Політики зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і главою уряду Денисом Шмигалем. Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

Відзначається, що сьогодні Київ відвідають Матеуш Моравецький (Польща), Янез Янша (Словенія) і Петро Фіала (Чехія). Їх візит до столиці в Україну узгоджений з президентом Євроради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен.

«Мета візиту ‒ підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України та представити широкий пакет підтримки українській державі і суспільству», ‒ йдеться в повідомленні.

До слова, прем'єр-міністри України, Литви та Польщі в рамках «Люблінського трикутника» уклали спільну декларацію, в якій засудили військове вторгнення Росії в Україну. Сторони скоординували подальші кроки для припинення війни Росією, а також припинення нею ядерного тероризму, який відбувається через захоплення Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій.

Нагадаємо, Білий дім планує поїзду президента США Джозефа Байдена до Європи. Під час неї президент США може відвідати Польщу.