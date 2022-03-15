Рашисти вже втратили понад 13 тис. особового складу: статистика на 15 березня

Точний підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Від початку бойових дій окупаційна армія зазнає значних втрат на території України. За останнім підрахунками, рашисти вже недорахуються понад 13 тис. особового складу, 404 танки та 81 літак. Про це повідомляє Міноборони.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:

особового складу понад ‒ 13500 осіб,

танків ‒ 404 од,

бойових броньованих машин ‒ 1279 од,

артилерійських систем – 150 од,

РСЗВ ‒ 64 од,

засоби ППО ‒ 36 од,

літаків – 81 од,

гелікоптерів – 95 од,

автомобільної техніки ‒ 640 од,

кораблі /катери ‒ 3 од,

цистерн з ПММ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.