Стало відомо, кому допомагає Китай під час війни в Україні (фото)

Китай і надалі буде доброю силою для України: і в економічному, і в політичному плані – Козицький

Посол КНР зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці

Україна вже отримала від Китаю дві партії гуманітарної допомоги і чекає наступної найближчим часом. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні запевнив, що Китай і надалі буде доброю силою для України: і в економічному, і в політичному плані», – сказав Козицький за результатами зустрічі із Фань Сяньжуном.

За його словами, посол КНР зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення – суверенне для кожного народу.

«Китай та Україна – стратегічні партнери вже 30 років. Саме стільки минає цьогоріч відтоді, як наші країни встановили дипломатичні відносини», – зазначив очільник Львівщини.

Нагадаємо, згідно з інформацією ЗМІ США, Путін звернувся до Китаю з проханням про військову допомогу для вторгнення в Україну. Це викликало занепокоєння в Білому домі, адже Пекін так може підірвати зусилля Заходу, щоб допомогти українським силам захистити свою країну.

Згодом США пригрозили Китаю санкціями, якщо він надасть військову допомогу Росії.

Потім Китай прокоментував наявність запиту на військову допомогу Росії. Як заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, Вашингтон поширює дезінформацію проти Пекіна з українського питання. За його словами, китайська сторона відіграє конструктивну роль у просуванні мирних переговорів. Він також заявив, що Китай виступає проти будь-яких односторонніх санкцій з боку США і захищатиме права та інтереси китайських фірм і приватних осіб.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав звернення Росії до Китаю за військовою допомогою ганьбою для Москви.