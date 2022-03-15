Окупанти обстріляли інтернат, лікарню і три школи в Рубіжному (фото)

Під обстрілами загинули чотири людини

У Рубіжному на Луганщині російський агресор зруйнував інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи. У результаті ворожих обстрілів загинули чотири людини, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

«У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору «Кришталик», міську лікарню, три школи та інші «військові об’єкти». Під обстрілами загинули чотири людини», ‒ зазначив він.

За словами Гайдая, обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються, а руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Наразі палають будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях лежать нерозірвані снаряди. Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей 24/7, рятуючи людей. За словами Гайдая, в усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги.

Як раніше повідомлялося, на Луганщині окупанти обстрілюють мирних жителів. Нагадаємо, протягом доби, 13 березня, поліцією Луганської області зареєстровано 57 фактів обстрілів міст та селищ Луганщини.

Як раніше повідомлялося, на Луганщині окупанти захопили 70% території області. Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.