Байден може відвідати Польщу – ЗМІ

Наразі ні поїздка в Брюссель, ні у Варшаву не є офіційно підтвердженими у Білому домі

Білий дім планує поїзду президента США Джозефа Байдена до Європи. Під час неї президент США може відвідати Польщу. Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Поїздка до Польщі має стати додатковим сигналом підтримки. Байден спершу нібито планує поїздку у Брюссель, щоб особисто зустрітися з лідерами країн НАТО. Ця зустріч, за даними ЗМІ, має відбутися 23 березня.

Наразі ні поїздка в Брюссель, ні у Варшаву не є офіційно підтвердженими у Білому домі.

Як раніше повідомлялося, Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи впродовж найближчих тижнів.

Нагадаємо, 14 березня ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні.

Увечері 13 березня президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори зі своїми американським колегою Джо Байденом. Глави двох держав домовилися посилити вже введені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно вжити всіх необхідних заходів для припинення бойових дій в Україні.