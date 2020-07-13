Сорочинський ярмарок можуть скасувати через Covid-19
У Полтавській ОДА вважають, що проведення заходу «несе велику загрозу здоров'ю жителів регіону»
У Полтавській області традиційний Сорочинський ярмарок можуть скасувати через загрозу зараження коронавірусом.
Про це заявив перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін, йдеться на сайті ОДА.
«Не можу сказати - буде ярмарок чи ні. Щотижня проводимо засідання регіональної комісії, на яких приймаємо рішення щодо ситуації з коронавірусом. Моє особисте бачення - проведення заходу несе велику загрозу здоров'ю жителів регіону», - зазначив він.
Також за словами чиновника, в регіоні немає внутрішньообласного поширення інфекції, а на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів, тому є певні ризики.
За інформацією місцевих чиновників, зараз Полтавська область відповідає всім показникам ослаблення карантинних обмежень: завантаженість ліжок - 0,88%, рівень охоплення тестуванням - 41,260 на 100 тисяч, відсотки виявлення - 0,74%.
За минулу добу в регіоні зафіксували три нові випадки Covid-19, а за останній місяць хворобу виявили у 54 мешканців області.
Сорочинський ярмарок мав би відбутися цьогоріч з 18 по 23 серпня.
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Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.