  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Сорочинський ярмарок можуть скасувати через Covid-19

    • Розсилка
    Сорочинський ярмарок мав би відбутися цьогоріч з 18 по 23 серпня. - Сорочинський ярмарок можуть скасувати через Covid-19
    Сорочинський ярмарок мав би відбутися цьогоріч з 18 по 23 серпня.

    У Полтавській ОДА вважають, що проведення заходу «несе велику загрозу здоров'ю жителів регіону»

    У Полтавській області традиційний Сорочинський ярмарок можуть скасувати через загрозу зараження коронавірусом.

    Про це заявив перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін, йдеться на сайті ОДА.

    «Не можу сказати - буде ярмарок чи ні. Щотижня проводимо засідання регіональної комісії, на яких приймаємо рішення щодо ситуації з коронавірусом. Моє особисте бачення - проведення заходу несе велику загрозу здоров'ю жителів регіону», - зазначив він.

    Також за словами чиновника, в регіоні немає внутрішньообласного поширення інфекції, а на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів, тому є певні ризики.

    За інформацією місцевих чиновників, зараз Полтавська область відповідає всім показникам ослаблення карантинних обмежень: завантаженість ліжок - 0,88%, рівень охоплення тестуванням - 41,260 на 100 тисяч, відсотки виявлення - 0,74%.

    За минулу добу в регіоні зафіксували три нові випадки Covid-19, а за останній місяць хворобу виявили у 54 мешканців області.

    Сорочинський ярмарок мав би відбутися цьогоріч з 18 по 23 серпня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      53521
    • Одужали
      26118
    • Хворіють
      26020
    • Померли
      1383

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.

    відпочинок ярмарок Полтавщина карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ