Міністр економіки Болівії заразився коронавірусом



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Міністр економіки і державних фінансів Болівії Оскар Ортіс «почуває себе добре»

До лікарів міністр звернувся через слабкість і біль у м'язах

Міністр економіки і державних фінансів Болівії Оскар Ортіс повідомив в неділю, що заразився коронавірусом.

«Я здав аналізи, перші результати яких показали наявність Covid-19. У зв'язку з цим лікарі вирішили госпіталізувати мене для спостереження за розвитком симптомів», - сказав він у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Twitter.

За словами Ортіса, він «почуває себе добре». До лікарів міністр звернувся в суботу через слабкість і біль у м'язах.

Ортіс став четвертим членом болівійського кабміну, що заразилися коронавірусом. Раніше аналогічний діагноз був підтверджений у міністра охорони здоров'я Ейді Рока, міністра при президенті Єрко Нуньєса і міністра гірничорудної та металургійної промисловості Хорхе Оропеса. Крім того, інфекцію виявили у виконуючої обов'язки президента Жанін Аньєс.

Нагадаємо, напередодні у США виявили «рекордну» кількість нових випадків коронавірусу протягом доби – 66 528.

Коронавірус в Україні

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Одужали 26118

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Померли 1383

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Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.