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    У світі

    Міністр економіки Болівії заразився коронавірусом

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    <p>Міністр економіки і державних фінансів Болівії Оскар Ортіс &laquo;почуває себе добре&raquo;</p> - Міністр економіки Болівії заразився коронавірусом

    Міністр економіки і державних фінансів Болівії Оскар Ортіс «почуває себе добре»

    До лікарів міністр звернувся через слабкість і біль у м'язах

    Міністр економіки і державних фінансів Болівії Оскар Ортіс повідомив в неділю, що заразився коронавірусом.

    «Я здав аналізи, перші результати яких показали наявність Covid-19. У зв'язку з цим лікарі вирішили госпіталізувати мене для спостереження за розвитком симптомів», - сказав він у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Twitter.

    За словами Ортіса, він «почуває себе добре». До лікарів міністр звернувся в суботу через слабкість і біль у м'язах.

    Ортіс став четвертим членом болівійського кабміну, що заразилися коронавірусом. Раніше аналогічний діагноз був підтверджений у міністра охорони здоров'я Ейді Рока, міністра при президенті Єрко Нуньєса і міністра гірничорудної та металургійної промисловості Хорхе Оропеса. Крім того, інфекцію виявили у виконуючої обов'язки президента Жанін Аньєс.

    Нагадаємо, напередодні у США виявили «рекордну» кількість нових випадків коронавірусу протягом доби – 66 528.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      53521
    • Одужали
      26118
    • Хворіють
      26020
    • Померли
      1383

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.

    здоров'я міністр медицина лікарня аналізи коронавірус
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