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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 678 нових випадків коронавірусу

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    <p>На ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусу</p> - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 678 нових випадків коронавірусу

    На ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусу

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 383

    Станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж учора (800).

    Одужали – 457 (вчора 861), померли – 11 (вчора 27).

    Загалом одужали 26 118 осіб, летальних випадків – 1 383.

    У Києві виявлено хворих 67 осіб (вчора 125). Також 23 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 21) і 121 – на Львівщині (вчора 119), 78 – на Рівненщині (вчора 66).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52843
    • Хворіють
      25810
    • Одужали
      25661
    • Померли
      1372

    Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

    Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

    Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

    У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

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