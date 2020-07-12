Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 678 нових випадків коронавірусу



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На ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусу

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 383

Станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж учора (800).

Одужали – 457 (вчора 861), померли – 11 (вчора 27).

Загалом одужали 26 118 осіб, летальних випадків – 1 383.

У Києві виявлено хворих 67 осіб (вчора 125). Також 23 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 21) і 121 – на Львівщині (вчора 119), 78 – на Рівненщині (вчора 66).

Коронавірус в Україні

Всього 52843

Хворіють 25810

Одужали 25661

Померли 1372

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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

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