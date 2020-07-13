Covid-19 на Буковині: за добу одужали втричі більше людей, ніж захворіли
У неділю 67 мешканців Чернівецької області одужали від Covid-19
За минулу добу, 12 липня, у Чернівецькій області підтверджено 21 випадок зараження коронавірусом, водночас 67 буковинців одужали від Covid-19.
Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«На Буковині 12 липня офіційно підтверджено ще 21 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 218 зразків», – написав очільник області.
Таким чином від першого встановленого випадку на Буковині загалом інфікована 5161 особа.
«67 буковинців сьогодні одужали від Covid-19», – додав Осачук.
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Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.