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    Covid-19 на Буковині: за добу одужали втричі більше людей, ніж захворіли

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    На Буковині 12 липня офіційно підтверджено ще 21 випадок зараження коронавірусом - Covid-19 на Буковині: за добу одужали втричі більше людей, ніж захворіли
    На Буковині 12 липня офіційно підтверджено ще 21 випадок зараження коронавірусом

    У неділю 67 мешканців Чернівецької області одужали від Covid-19

    За минулу добу, 12 липня, у Чернівецькій області підтверджено 21 випадок зараження коронавірусом, водночас 67 буковинців одужали від Covid-19.

    Про це повідомив у Facebook  голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «На Буковині 12 липня офіційно підтверджено ще 21 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 218 зразків», – написав очільник області.

    Таким чином від першого встановленого випадку на Буковині загалом інфікована 5161 особа.

    «67 буковинців сьогодні одужали від Covid-19», – додав Осачук.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      53521
    • Одужали
      26118
    • Хворіють
      26020
    • Померли
      1383

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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