Covid-19 на Буковині: за добу одужали втричі більше людей, ніж захворіли



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На Буковині 12 липня офіційно підтверджено ще 21 випадок зараження коронавірусом

У неділю 67 мешканців Чернівецької області одужали від Covid-19

За минулу добу, 12 липня, у Чернівецькій області підтверджено 21 випадок зараження коронавірусом, водночас 67 буковинців одужали від Covid-19.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«На Буковині 12 липня офіційно підтверджено ще 21 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 218 зразків», – написав очільник області.

Таким чином від першого встановленого випадку на Буковині загалом інфікована 5161 особа.

«67 буковинців сьогодні одужали від Covid-19», – додав Осачук.

Коронавірус в Україні

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Одужали 26118

Хворіють 26020

Померли 1383

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Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.