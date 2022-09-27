Спецпризначенці СБУ показали, як нищать рашистські танки дронами (відео)

Один з танків ховався в посадці

Один так воїни «демілітаризували» за допомогою дрона, а інший – скиданням кумулятивного заряду

Служба безпеки України опублікувала відео знищення російських танків на Херсонському напрямку.

«Одну з «коробочок» окупантів наші спецпризначенці ліквідували ударом безпілотника-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Другий рашистський танк ховався в посадці, але його «демілітаризували» скиданням кумулятивного заряду.

Раніше повідомлялося, що українські захисники знищили ворожий літак Су-25 на Миколаївщині.

Нагадаємо, триває 216-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції.