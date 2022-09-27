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ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та п’ять пунктів управління ворога, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та п’ять пунктів управління ворога, – Генштаб
Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів
Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та мирні житлові будинки

Триває 216-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та мирні житлові будинки. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За добу противник завдав два ракетних та шість авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожого вогневого ураження постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька, Михайлове, Соснівка і Старосілля Чернігівської області та Проходи і Нова Гута Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Уди, Вовчанськ, Гоптівка та Стрілеча;
  • на Краматорському напрямку – Голубі Озера, Сіверськ, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне та Міньківка;
  • на Бахмутському напрямку – Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Соледар, Яковлівка, Нью-Йорк і Роздолівка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – Єгорівка, Вугледар, Пречистівка, Богоявленка та Павлівка.

На Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них – Новосілка, Степногірськ, Шевченко, Новопіль, Времівка, Полтавка та Успенівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БпЛА, зокрема, іранського виробництва Shahed-136.

Для поповнення втрат особового складу військово-політичне керівництво Російської Федерації намагається організувати примусову мобілізацію громадян України на тимчасово захоплених територіях. 

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження семи районів зосередження живої сили і військової техніки противника та трьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25 та п'ять БпЛА різного типу.

Ракетні війська і артилерія уразили п'ять пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції протиповітряної оборони та три склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.

Теги: окупанти війна Україна росія Генштаб ворог авіація

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