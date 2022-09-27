ЗСУ знищили іранські дрони над Миколаївщиною

Рашисти атакували область безпілотниками-камікадзе «Shahed-136»

Рашисти атакували Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Українські захисники відбили усі атаки ворога. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ .

«27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе «Shahed-136», які атакували Миколаївщину. Військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.