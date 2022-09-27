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ЗСУ знищили іранські дрони над Миколаївщиною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили іранські дрони над Миколаївщиною
фото з відкритих джерел

Рашисти атакували область безпілотниками-камікадзе «Shahed-136»

Рашисти атакували Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Українські захисники відбили усі атаки ворога. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ .

«27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе «Shahed-136», які атакували Миколаївщину. Військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

 

Теги: ворог населення окупанти безпілотник Миколаївщина

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