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    США «глибоко стурбовані» незаконними обшуками в окупованому Криму

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    <span>Окупанти провели&nbsp;обшуки і затримання вночі та вранці 17 лютого в п'яти регіонах окупованого півострова</span> - США «глибоко стурбовані» незаконними обшуками в окупованому Криму
    Окупанти провели обшуки і затримання вночі та вранці 17 лютого в п'яти регіонах окупованого півострова

    Ми глибоко стурбовані тим, що Росія продовжує незаконні обшуки та затримання в Криму, заявили у США

    Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на нещодавні незаконні обшуки, які провели російські силовики в помешканнях кримських татар.

    Про це йдеться у заяві посольства у Twitter.

    Американське диппредставництво закликало Росію звільнити всіх українських політв'язнів та висловило «глибоку стурбованість».

    «Ми глибоко стурбовані тим, що Росія продовжує незаконні обшуки та затримання в Криму. Російська незаконна окупаційна влада повинна припинити залякування релігійних угруповань та примус до військової служби. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів», – заявили в посольстві.

    Як відомо, обшуки проходили вночі та вранці 17 лютого в п'яти регіонах окупованого півострова: Бахчисараї, Білогірську, Сімферополі, в Радянському районі та на околицях Севастополя, повідомила раніше агентству адвокат Ліля Гемеджі.

    Шестеро жителів окупованого Криму, яких ФСБ Росії вважає організаторами або учасниками «Хізб ут-Тахрір», відправлені під арешт до 15 квітня.

    Зазначимо, на території Криму після його анексії Росією в 2014 році регулярно проводяться обшуки в будинках прихильників «Хізб ут-Тахрір». Рух за рішенням верховного суду РФ з 2003 року визнано в Росії терористичною організацією і заборонено.

    Нагадаємо, у січні поліція приходила до кримських татар із погрозами через акції на підтримку Олексія Навального.

    Теги: Крим кримські татари Росія обшук США ФСБ арешт посольство
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