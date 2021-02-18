Зеленський оцінив роботу української делегації в ПАРЄ

Україна в ПАРЄ перестає бути країною «одного питання» і проявляє ініціативу діалогу з багатьох питань міжнародного порядку денного

Президент України Володимир Зеленський заявив, що задоволений роботою делегації України на останній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зокрема, глава держави обговорив діяльність України в ПАРЄ з представниками української делегації, Міністерства закордонних справ та Офісу президента.

«Керівник постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат з фракції «Слуга народу» Марія Мезенцева розповіла, що остання поїздка української делегації була дуже результативною. Основним досягненням вона назвала оскарження повноважень делегації Російської Федерації в ПАРЄ наданими фактами порушень, які відбуваються не лише в Україні, а й в інших державах», – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що «для нас принципове питання – пояснити в ПАРЄ, що таке «Кримська платформа» і запросити світову спільноту долучитися до відновлення міжнародного закону та територіальної цілісності й суверенітету України».

Мезенцева повідомила, що чимало стратегічних партнерів і міжнародних друзів України привітали запрошення до «Кримської платформи», зокрема країни Балтії, Туреччина, Азербайджан, Данія, Швеція, Німеччина та багато інших.

Крім того, вона зазначила, що Україна в ПАРЄ перестає бути країною «одного питання» і проявляє ініціативу діалогу з багатьох питань міжнародного порядку денного. Зокрема, наша країна бере активну участь у просуванні «екологічної демократії», а багато сучасних українських законів відображають такі європейські тенденції, як, наприклад, рух до озеленення та впровадження енергоощадних технологій.

Мезенцева також повідомила, що генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич збирається відвідати Україну.

«Зеленський зазначив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за правилами, які діють у європейських інституціях, і в найкоротші терміни нашу державу в ЄСПЛ представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом», – повідомила пресслужба Офісу президента.

Нагадаємо, українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ініціювала початок процедури оскарження повноважень делегації Росії.

Проте ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації.

До відома, Російську делегацію позбавляли права голосу у квітні 2014 року після окупанції Криму. Потім санкції кілька разів продовжувалися, оскільки Росія відмовлялася виконати вимоги кількох резолюцій ПАРЄ, серед яких були припинення окупації Криму та збройної агресії на Донбасі. На знак протесту делегація Держдуми РФ відмовилася брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила виплати своєї частини внеску до бюджету Ради Європи.