США готують новий пакет допомоги: чи будуть там касетні боєприпаси

Про надання нового пакету військової підтримки США можуть оголосити вже цього тижня

Пакет ще не затверджений і може бути змінений

Сполучені Штати Америки готують ще один пакет військової допомоги Україні на суму близько 400 млн дол. Він включатиме більше боєприпасів для Nasams, а також боєприпаси для систем протиракетної оборони Patriot і ракетних установок Himars. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників.

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Зазначається, що новий пакет також міститиме більше артилерійських боєприпасів та протитанкову зброю таку як Javelin і ракети TOW.

Чиновники також попередили, що пакет ще не затверджений і може бути змінений. Проте касетних боєприпасів там цього разу не буде.

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Про надання нового пакету військової підтримки можуть оголосити вже цього тижня, сказав один із чиновників.

Нагадаємо, вчора, 19 липня, США оголосили, що нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд дол. у рамках пакету військової допомоги.

До слова, командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський 13 липня заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.