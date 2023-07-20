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США готують новий пакет допомоги: чи будуть там касетні боєприпаси

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США готують новий пакет допомоги: чи будуть там касетні боєприпаси
Про надання нового пакету військової підтримки США можуть оголосити вже цього тижня
фото ілюстративне

Пакет ще не затверджений і може бути змінений

Сполучені Штати Америки готують ще один пакет військової допомоги Україні на суму близько 400 млн дол. Він включатиме більше боєприпасів для Nasams, а також боєприпаси для систем протиракетної оборони Patriot і ракетних установок Himars. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників.

Зазначається, що новий пакет також міститиме більше артилерійських боєприпасів та протитанкову зброю таку як Javelin і ракети TOW.

Чиновники також попередили, що пакет ще не затверджений і може бути змінений. Проте касетних боєприпасів там цього разу не буде.

Про надання нового пакету військової підтримки можуть оголосити вже цього тижня, сказав один із чиновників.

Нагадаємо, вчора, 19 липня, США оголосили, що нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд дол. у рамках пакету військової допомоги.

До слова, командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський 13 липня заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

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Теги: США війна Україна

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