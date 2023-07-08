Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?

Росіяни вже використовують касетні боєприпаси, разом з забороненим оброєнням, на зразок противопіхотних мін, фосфору тощо...

Я не можу зрозуміти, чого так усі переполошились через касетні боєприпаси, які США вирішили надати Україні?

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Міжнародні організації, які волають, мають спонсорами та членами РФ. ОБСЕ, Humans rights watch, Юнісеф тощо всі мають РФ почесним членом, величезні взноси з Росії та, як бонус, агентів СВР, ГРУ та ФСБ, агентів впливу всередині організацій.

Господи, та країна терорист головувала в ООН і розповідала про бойових комарів та бойових гусей. Тотальний провал міжнародної безпеки, етики та здорового глузду.

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Німеччина, яка заперечує, вже отримала новий термін – шрьодінгернізація. Як ознаку підкуплення німецьких політиків росіянами.

Касетні боєприпаси наведуть шороху в російських окопах, але всі керівні документи НАТО передбачають панівну силу в повітрі. Дадуть F16, повернуть ядерну зброю віддану Україною, от тоді хай волають, а зараз не варто.

Тим більше росіяни вже використовують касетні боєприпаси, разом з забороненим оброєнням, на зразок противопіхотних мін, фосфору тощо...

А зараз, після передачі Україні касетних боєприпасів, просто більше окупантів не повернеться додому в РФ. Так не треба було і приходити.