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Мирослав Гай Блогер

Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?

glavcom.ua
Нова зброя наведе шороху в російських окопах
фото з відкритих джерел

Росіяни вже використовують касетні боєприпаси, разом з забороненим оброєнням, на зразок противопіхотних мін, фосфору тощо...

Я не можу зрозуміти, чого так усі переполошились через касетні боєприпаси, які США вирішили надати Україні?

Міжнародні організації, які волають, мають спонсорами та членами РФ. ОБСЕ, Humans rights watch, Юнісеф тощо всі мають РФ почесним членом, величезні взноси з Росії та, як бонус, агентів СВР, ГРУ та ФСБ, агентів впливу всередині організацій.

Господи, та країна терорист головувала в ООН і розповідала про бойових комарів та бойових гусей. Тотальний провал міжнародної безпеки, етики та здорового глузду.

Німеччина, яка заперечує, вже отримала новий термін – шрьодінгернізація. Як ознаку підкуплення німецьких політиків росіянами.

Касетні боєприпаси наведуть шороху в російських окопах, але всі керівні документи НАТО передбачають панівну силу в повітрі. Дадуть F16, повернуть ядерну зброю віддану Україною, от тоді хай волають, а зараз не варто.

Тим більше росіяни вже використовують касетні боєприпаси, разом з забороненим оброєнням, на зразок противопіхотних мін, фосфору тощо...

А зараз, після передачі Україні касетних боєприпасів, просто більше окупантів не повернеться додому в РФ. Так не треба було і приходити.

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Джерело
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Теги: зброя війна боєприпаси

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Мирослав Гай

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