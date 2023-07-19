США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Передбачено постачання зенітних ракетних комплексів Nasams

Сьогодні, 19 липня, США оголосили, що нададуть Україні нове озброєння вартістю $1,3 млрд у рамках пакету військової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів Nasams.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну засобами для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі щодо забезпечення безпеки», – йдеться у повідомленні.

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У новий пакет допомоги для України від США увійшли:

4 зенітних ракетних комплексу NASAMS та боєприпаси;

152-мм артилерійські снаряди; обладнання для розмінування;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost і Switchblade;

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби протидії безпілотникам та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;

50 тактичних автомобілів на відновлення обладнання;

обладнання для забезпечення безпеки портів та гаваней;

тактичні системи захищеного зв'язку;

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати використовують кошти в межах своєї програми «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї у США. Повідомлялося, що у пакет військової допомоги США увійдуть засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою Vampire.

Також можуть бути включені два різних типи баражуючих боєприпасів: дрон Phoenix Ghost виробництва Avevex, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

Reuters пише, що Україна отримає значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

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Майбутнє оголошення Міністерства оборони США про допомогу Україні в галузі безпеки супроводжується у вівторок віртуальною зустріччю Контактної групи з оборони України.