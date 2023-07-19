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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Передбачено постачання зенітних ракетних комплексів Nasams

Сьогодні, 19 липня, США оголосили, що нададуть Україні нове озброєння вартістю $1,3 млрд у рамках пакету військової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів Nasams.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну засобами для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі щодо забезпечення безпеки», – йдеться у повідомленні.

У новий пакет допомоги для України від США увійшли:

  • 4 зенітних ракетних комплексу NASAMS та боєприпаси;
  • 152-мм артилерійські снаряди; обладнання для розмінування;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost і Switchblade;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • засоби протидії безпілотникам та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
  • 150 бензовозів;
  • 115 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;
  • 50 тактичних автомобілів на відновлення обладнання;
  • обладнання для забезпечення безпеки портів та гаваней;
  • тактичні системи захищеного зв'язку;

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати використовують кошти в межах своєї програми «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї у США. Повідомлялося, що у пакет військової допомоги США увійдуть засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою Vampire.

Також можуть бути включені два різних типи баражуючих боєприпасів: дрон Phoenix Ghost виробництва Avevex, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

Reuters пише, що Україна отримає значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

Майбутнє оголошення Міністерства оборони США про допомогу Україні в галузі безпеки супроводжується у вівторок віртуальною зустріччю Контактної групи з оборони України.

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Теги: озброєння

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