Касетні боєприпаси від США вже в Україні – Тарнавський

За словами Тарнавського, рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, буде приймати вище керівництвом

На полі бою Збройні сили України їх ще не використовували

Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

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«Ми щойно отримали їх (касетні боєприпаси – «Главред».), ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити», - сказав він.

Тарнавський зазначив, що російські окупанти розуміють, що отримавши ці боєприпаси, Україна буде матиме перевагу: «Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де можна їх використовувати».

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За словами Тарнавського, рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, буде приймати вище керівництво.

Командувач також наголосив на обмеженнях щодо використання боєприпасів, заявивши, що їх використання заборонено в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.

«Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані», - додав Тарнавський.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що без касетних снарядів Збройні сили України не зможуть не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Тому США ухвалили рішення про передачу цих боєприпасів нашій країні.

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Як повідомлялося, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.