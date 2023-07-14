Стало відомо, як касетні боєприпаси від США так швидко дісталися України
Вчора Україна підтвердила, що снаряди вже перебувають на її території
Американські касетні боєприпаси так швидко були передані Україні, тому що їх заздалегідь розмістили в Європі. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника США.
«Касетні боєприпаси, поставлені США, потрапили в Україну так швидко, тому що вони вже були завчасно розміщені в Європі», – каже чиновник.
Відповідаючи, коли боєприпаси будуть застосовуватися, посадовець сказав: «Ми ухвалили рішення, щоб росіяни дізналися про це першими».
Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський 13 липня заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.
Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що без касетних снарядів Збройні сили України не зможуть не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Тому США ухвалили рішення про передачу цих боєприпасів нашій країні.
Як повідомлялося, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.
Коментарі — 0