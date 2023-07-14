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Стало відомо, як касетні боєприпаси від США так швидко дісталися України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, як касетні боєприпаси від США так швидко дісталися України
Без касетних снарядів ЗСУ було б важко проводити наступ
фото ілюстративне

Вчора Україна підтвердила, що снаряди вже перебувають на її території

Американські касетні боєприпаси так швидко були передані Україні, тому що їх заздалегідь розмістили в Європі. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника США.

«Касетні боєприпаси, поставлені США, потрапили в Україну так швидко, тому що вони вже були завчасно розміщені в Європі», – каже чиновник.

Відповідаючи, коли боєприпаси будуть застосовуватися, посадовець сказав: «Ми ухвалили рішення, щоб росіяни дізналися про це першими».

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський 13 липня заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що без касетних снарядів Збройні сили України не зможуть не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Тому США ухвалили рішення про передачу цих боєприпасів нашій країні.

Як повідомлялося, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

Читайте також: Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
Теги: США війна Україна боєприпаси росіяни

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