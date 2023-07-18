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Сирський пояснив, чому важливо деокупувати Бахмут та коли там будуть застосовані касетні боєприпаси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський пояснив, чому важливо деокупувати Бахмут та коли там будуть застосовані касетні боєприпаси
Сирський обіцяє, що касетні боєприпаси будуть готові до використання протягом кількох днів
фото: Reuters

Для генерала визволення Бахмуту є «справою честі»

Касетні боєприпаси, які Сполучені Штати Америки надали Україні в останньому пакеті допомоги, уже незабаром будуть застосовані у Бахмуті Донецької області. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю BBC.

«Вони будуть готові до використання протягом кількох днів», – розповів командувач.

Також Сирський наголосив на важливості деокупації Бахмута.

Видання зазначає, що для генерала визволення Бахмуту є «справою честі». «Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут… тому ми просто повинні його повернути», – сказав Сирський.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку. Тиснуть на ворога на південному й північному флангах. 

Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що після невдалої спроби захопити Київ, Кремль встановив нові завдання для своїх військ - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак, після успішного наступу Збройних Сил України на Бахмут, серед російських військових почалася паніка.

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

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Теги: боєприпаси Бахмут війна ЗСУ деокупація

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