США вимагають екстрадиції американця, який воював на Донбасі, – New York Post
Ленг служив на передовій в районі Світлодарської дуги
Колишній американський військовий намагається отримати притулок в Україні
У США вимагають від України екстрадиції американця Крейга Ленга, який воював на Донбасі проти бойовиків.
Про це повідомляє New York Post.
У США правоохоронці звинувачують свого громадянина в розбої і умисному вбивстві двох осіб у Флориді в 2018 році. За словами адвокатів американця, віддавати Ленга в США не можна, тому що він воював як доброволець в Донбасі, а за океаном йому загрожує смертна кара.
«Ми знаємо, що в американських ЗМІ про нього пишуть дуже погано. В Україні він герой, бо захищає наші інтереси й нашу країну», – заявив адвокат Ленга Дмитро Моргун.
Ленг намагається отримати притулок в Україні, стверджуючи, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін мають »тісні зв’язки», і що США домагаються повернення його »на прохання російського уряду».
24 грудня Вінницький апеляційний суд відпустив під цілодобовий домашній арешт американця Крейга Ленга.
Нагадаємо, 9 жовтня, Вінницький апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для колишнього американського військового Крейга Ленга, скасувавши домашній арешт. Вінницький апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для колишнього американського військового Крейга Ленга, скасувавши домашній арешт.
Як повідомлялося, американець, який воював на Донбасі, попросив статус біженця у вінницькому суді.