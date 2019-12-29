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    Події в Україні

    США вимагають екстрадиції американця, який воював на Донбасі, – New York Post

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    <p>Ленг служив на&nbsp;передовій в&nbsp;районі Світлодарської дуги</p> - США вимагають екстрадиції американця, який воював на Донбасі, – New York Post

    Ленг служив на передовій в районі Світлодарської дуги

    Колишній американський військовий намагається отримати притулок в Україні

    У США вимагають від України екстрадиції американця Крейга Ленга, який воював на Донбасі проти бойовиків.

    Про це повідомляє New York Post.

    У США правоохоронці звинувачують свого громадянина в розбої і умисному вбивстві двох осіб у Флориді в 2018 році. За словами адвокатів американця, віддавати Ленга в США не можна, тому що він воював як доброволець в Донбасі, а за океаном йому загрожує смертна кара.

    «Ми знаємо, що в американських ЗМІ про нього пишуть дуже погано. В Україні він герой, бо захищає наші інтереси й нашу країну», – заявив адвокат Ленга Дмитро Моргун.

    Ленг намагається отримати притулок в Україні, стверджуючи, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін мають »тісні зв’язки», і що США домагаються повернення його »на прохання російського уряду».

    24 грудня Вінницький апеляційний суд відпустив під цілодобовий домашній арешт американця Крейга Ленга.

    Ленг – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку та Афганістані. В Україну вперше прибув у 2015-му і приєднався до Правого сектору. З добровольцями на фронті він провів понад рік.
    Коли з’явилася легальна можливість, Ленг разом з бійцями Грузинського легіону підписав контракт з ЗСУ (після змін законодавства в квітні 2016 перші іноземці отримують українські військові квитки). Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

    Нагадаємо, 9 жовтня, Вінницький апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для колишнього американського військового Крейга Ленга, скасувавши домашній арешт. Вінницький апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для колишнього американського військового Крейга Ленга, скасувавши домашній арешт.

    Як повідомлялося, американець, який воював на Донбасі, попросив статус біженця у вінницькому суді.

    ЗМІ суд США іноземці арешт військові притулок
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