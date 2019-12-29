Активісти під Лук’янівським СІЗО оновили барикаду



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Оновлюємо барикаду. Приєднуйтесь - написав Левус Фото Facebook Андрія Левуса

Активіст закликав усіх бажаючих приєднуватися до протестної акції

Ранком неділі, 29 грудня 2019 року, представники громадськості і небайдужі кияни зайнялися оновленням барикад зі сміттєвих баків на виїзді зі столичного слідчого ізолятору на Лук’янівці, звідки до Росії мають бути доправлені звільнені апеляційним судом колишні бійці «Беркуту», обвинувачені у масових розстрілах на Майдані.

Про це у себе на Facebook заявив представник «Руху опору капітуляції» Андрій Левус.

Також він закликав усіх бажаючих приєднуватися до протестної акції.

«Доброго ранку. Оновлюємо барикаду. Приєднуйтесь»,- написав Левус.

Нагадаємо, група активістів заблокувала виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де перебувають троє з п’яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців.

Раніше повідомлялося, що люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, – Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.

Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Вчора ввечорі, під Лук’янівським СІЗО сталася штовханина між протестувальниками та силовиками.

Нагадаємо, військовий борт вилетів з Борисполя для обміну.