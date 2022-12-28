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Стало відомо, чому в Україні неможливо відремонтувати трофейну техніку рашистів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, чому в Україні неможливо відремонтувати трофейну техніку рашистів
У ЗСУ є дуже мало справних трофейних екземплярів
фото з відкритих джерел

Джерело зазначає, що в Україні немає механізму пошуку запчастин для такої рідкісної техніки

Велика кількість трофейних машин, які змогли захопити ЗСУ, стоїть в ангарах через те, що в Україні фіксується суттєва нестача запчастин, які необхідні для ремонту техніки. Про це повідомляє The Washington Post.

В Україні чекає на ремонт сучасна бойова машина БМП-3.

«Щоб знайти деталі для ремонту машини, батальйон повинен був спочатку знайти ідентичну пару. На відміну від більш ранніх моделей цього типу бойової машини, ремонт БМП-3 з використанням деталей від аналогічних українських машин неможливий», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні немає механізму пошуку запчастин для такої рідкісної техніки.

«Збройні сили могли б отримати вигоду з програми або бази даних, що відстежує сумісні частини в різних бригадах», – додало видання.

Танкіст 25-ї десантно-штурмової бригади Вадим Устименко зазначив, що у ЗСУ є дуже мало справних трофейних екземплярів.

«Ті, які можна було просто запустити або потрібно було всього кілька хвилин роботи, можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Ті, які потребували ремонту, але зрештою працювали, становили, ймовірно, ще відсотків 30. А останні 50 відсотків були мотлохом, що вимагає великої роботи», – сказав Устименко.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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Теги: війна військова техніка ремонт Україна

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